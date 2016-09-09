Франк Веркаутерен: "Большой разницы в классе "Ростова" и "Крыльев" нет"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после игры 6-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:2) выразил разочарование в связи с очередным поражением. Специалист отметил, что самарцы выигрывают и проигрывают все вместе.

– Очень разочарован результатом, – сказал Веркаутерен. – Мы охотимся за результатом уже несколько недель, и пока безуспешно. Большой разницы в классе команд нет – есть эффективность в решающих эпизодах. Мы постепенно улучшаем игру, подтягивается "физика" у пропустивших подготовку. Сегодня мы забили со стандарта, что было до сих пор нашей проблемой. Нам надо выйти из этой неудачной кривой, которая давит на игроков, поскольку результат всегда остается в голове.

Следующая игра тоже очень сложная – календарь таков, что за неделю играешь против чемпиона и вице-чемпиона прошлого сезона. Надо проанализировать, остаться с позитивным настроем и работать дальше.

– Предугадать состав "Ростова" сегодня было невозможно. Мешало ли вам это?

– Совсем нет. Начинать работать надо всегда от своих качеств. Конечно, некоторые вещи были неизвестны из-за матчей сборных, но система и расстановка ясна. Кто бы не играл, смотришь в первую очередь на систему игры. Конечно, индивидуальные качества игроков имеют значение, но "Ростов" можно сразу узнать, кто бы конкретно не выходил на поле.

– Три "желтых" в концовке – это нервы?

– Можно и так сказать. Я считаю, что можно допускать только "профессиональный фол", если он необходим. Для меня эти карточки – это потеря энергии и возможность для соперника найти решения. Получается, что отдаешь мяч, сбиваешь темп, и к тому же получаешь желтую, которая имеет последствия на будущее.

– Что не получается у вас в этом сезоне и в чем резервы?

– План в том, чтобы улучшить игру футболистов, которые еще не играют на 100 процентов своих возможностей. Они пропустили подготовку и несколько игр. Их готовность не полная. Это единственное, что можно сделать, а остальное нужно было сделать до 31 августа. Но конечно, после отрицательного результата – отрицательные эмоции, а нам надо думать положительно. Это основная работа на ближайшие дни.

– Есть ли у вас претензии к себе, а не только к игрокам?

– Конечно, есть – я же часть команды. Если выигрываем – то все вместе, проигрываем – тоже все вместе. Каждый день, на каждой тренировке я спрашиваю себя, что можно улучшить. Я всегда буду защищать команду и игроков, и не буду перекладывать ответственность. Мы все вместе отвечаем за результат. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)