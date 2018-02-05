01:20 | Футбол — РФПЛ

Франк де Бур: "В сборной Промесу нужной найти свою роль"


Экс-тренер "Кристал Пэлас" Франк де Бур отметил, что нападающему "Спартака" Квинси Промесу необходимо найти свою позицию на поле в сборной Голландии. По его словам, форвард может играть за "оранжевых" лучше.

– А Квинси Промес?

– Ему нужно подыскать роль, которая позволит блистать так же, как в "Спартаке". Квинси правша, и логично видеть его на левом фланге.

В России Промес лучший бомбардир, а в сборной забивает не так часто. Не знаю, в чем тут дело, но уверен: Квинси может играть еще лучше, чем сейчас. Возможно, его время в "Оранжевых" еще придет, и он еще станет лидером сборной.

– Промес когда-нибудь дорастет до уровня Роббена?

– Все-таки это футболисты разного плана. Арьен – это исключительное явление, Квинси не таков.

Роббен любит обыгрывать один в один, а Квинси – игрок комбинаций. Промес тоже обладает дриблингом, но все же не на такой скорости, как Арьен. Роббен делает это неуловимо, как Месси или Неймар. (Александр МУЙЖЕНК)

Полное интервью Франка де Бура

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