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Франк де Бур: "Промес уже готов к игре в ведущих европейских чемпионатах"

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Бывший главный тренер "Аякса" Франк де Бур признался, что хотел переманить в свою команду Квинси Промеса. Однако голландский вингер принял предложение московского "Спартака", за который выступает с 2014 года.

– Промес – сумасшедший игрок, - цитируют "Известия" де Бура. - Когда он еще играл за "Твенте", мы интересовались им, ждали его в "Аяксе", но он выбрал Россию. Он развивается просто фантастическими темпами и уже является одним из лучших игроков в России. Думаю, ему еще предстоит найти свой путь. Многие в Голландии уверены в его высоком потенциале. Очевидно, Квинси готов к выступлению в одном из ведущих европейских чемпионатов уже сейчас.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/665976

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