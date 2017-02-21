Франк де Бур: "Промес уже готов к игре в ведущих европейских чемпионатах"

Бывший главный тренер "Аякса" Франк де Бур признался, что хотел переманить в свою команду Квинси Промеса. Однако голландский вингер принял предложение московского "Спартака", за который выступает с 2014 года.

– Промес – сумасшедший игрок, - цитируют "Известия" де Бура. - Когда он еще играл за "Твенте", мы интересовались им, ждали его в "Аяксе", но он выбрал Россию. Он развивается просто фантастическими темпами и уже является одним из лучших игроков в России. Думаю, ему еще предстоит найти свой путь. Многие в Голландии уверены в его высоком потенциале. Очевидно, Квинси готов к выступлению в одном из ведущих европейских чемпионатов уже сейчас.