Французские СМИ приветствуют переход Головина в "Монако"

Хавбек Александр Головин сделал мудрый выбор, присоединившись к "Монако", полагает портал Get French Football News. 22-летний россиянин сегодня подписал с монегасками 5-летний контракт.

- Подписание Головина - огромная победа "Монако", - отмечает издание. - Клуб обошел "Челси" и "Ювентус" в борьбе за талантливого игрока атакующего профиля. Мудрый выбор для россиянина, которому придется адаптироваться к чемпионату Франции.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //

Таблица переходов РФПЛ //

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