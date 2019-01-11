Фото: заключительная тренировка "Динамо" перед сборами в Турции

Твиттер "Динамо" опубликовал фотографии с заключительного тренировочного дня в Новогорске перед вылетом команды на зимние сборы в турецком Белеке. 27 Футболистов московского клуба под руководством Дмитрия Хохлова​ вылетают 12 декабря.

– Второй и последний перед сборами день в Москве получился насыщенным: динамовцы готовились к нагрузкам первого сбора и проходили разнообразные "станции", выполняя серии упражнений, – подписало фотографии в Твиттере "Динамо".

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