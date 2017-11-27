Фото "Спартака" после победы над "Зенитом"

Пресс-служба "Спартака" выложила общее фото команды после победы над "Зенитом" (3:1) в матче 18-го тура чемпионата России.

- Ну, и наше любимое! Ждали?, - отмечается в подписи к фото.

В первом тайме в составе красно-белых отличились Александр Самедов и Луиз Адриану, у сине-бело-голубых гол на счету Доменико Кришито.

В концовке игры за вторую желтую карточку был удален Фернанду. На 90+8-й минуте окончательный счет установил Марио Пашалич.