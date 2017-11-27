21:56 | Футбол — РФПЛ

Фото "Спартака" после победы над "Зенитом"

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Битва двух столиц. После матча. Live!"Спартак" - "Зенит". Битва двух столиц

 

Пресс-служба "Спартака" выложила общее фото команды после победы над "Зенитом" (3:1) в матче 18-го тура чемпионата России.

- Ну, и наше любимое! Ждали?, - отмечается в подписи к фото.

В первом тайме в составе красно-белых отличились Александр Самедов и Луиз Адриану, у сине-бело-голубых гол на счету Доменико Кришито.

В концовке игры за вторую желтую карточку был удален Фернанду. На 90+8-й минуте окончательный счет установил Марио Пашалич.

 

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бомжмясконь Паровозов

А эт шо за пацанчик рядом с Дэном?

22:15

belleu.kit

С победой друзья.Спасибо Вам ребята.

22:13