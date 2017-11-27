Фото "Спартака" после победы над "Зенитом"

Пресс-служба "Спартака" выложила общее фото команды после победы над "Зенитом" (3:1) в матче 18-го тура чемпионата России.
- Ну, и наше любимое! Ждали?, - отмечается в подписи к фото.
В первом тайме в составе красно-белых отличились Александр Самедов и Луиз Адриану, у сине-бело-голубых гол на счету Доменико Кришито.
В концовке игры за вторую желтую карточку был удален Фернанду. На 90+8-й минуте окончательный счет установил Марио Пашалич.
Ну, и наше любимое! Ждали? 😉 pic.twitter.com/qb4UPky4Hq– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 ноября 2017 г.
- Александр Самедов
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Луиз Адриану
- Доменико Кришито
- Фернанду Лукас Мартинс
- Марио Пашалич
Бомжмясконь Паровозов
А эт шо за пацанчик рядом с Дэном?
22:15
belleu.kit
С победой друзья.Спасибо Вам ребята.
22:13