Фото с подписания контракта Савина с "Ак Барсом"

"Ак Барс" опубликовал в Твиттере первые фотографии с подписания контракта с экс-футболистом Евгением Савиным. Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов признался, что команда давно искала сильного нападающего.
– Мы искали усиление в линию нападения и подписали контракт с хорошим форвардом, –заявил Рафик Якубов. – Надеемся, что он сможет усилить атакующий потенциал команды.
34-летний Савин выступал за "Крылья Советов", "Локомотив", "Амкар" и многие другие футбольные клубы. Был ведущим программы "Культ тура".
💬 "Мы искали усиление в линию нападения и подписали контракт с хорошим форвардом. Надеемся, что он сможет усилить атакующий потенциал команды"– ХК Ак Барс (@hcakbars) 14 декабря 2018 г.
Рафик Якубов, генеральный менеджер "Ак Барса", поприветствовал новичка! Фото с подписания 👇 pic.twitter.com/VvzEOAREwb