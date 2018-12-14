Фото с подписания контракта Савина с "Ак Барсом"

"Ак Барс" опубликовал в Твиттере первые фотографии с подписания контракта с экс-футболистом Евгением Савиным. Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов признался, что команда давно искала сильного нападающего.

– Мы искали усиление в линию нападения и подписали контракт с хорошим форвардом, –заявил Рафик Якубов. – Надеемся, что он сможет усилить атакующий потенциал команды.

34-летний Савин выступал за "Крылья Советов", "Локомотив", "Амкар" и многие другие футбольные клубы. Был ведущим программы "Культ тура".