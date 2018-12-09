Фото: оранжевая разметка на матче "Динамо" – "Урал"

На матче 17-го тура чемпионата России "Динамо" – "Урал" нанесена оранжевая разметка, сообщает Твиттер московского клуба. Сделано это для того, чтобы снег не мешал проведению встречи и не путал игроков команд. Также приготовлены красные мячи.
На #АренаХимки нанесли оранжевую разметку. На всякий случай заготовлены и красные мячи #ДинамоУрал pic.twitter.com/8OXcazdptS– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 9 декабря 2018 г.
"Динамо" – "Урал": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск).
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