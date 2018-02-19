Фото: новый образ Луиза Адриану

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану опубликовал на своей странице в Инстаграме свою фотографию. Форвард решил сменить имидж и сбрил волосы.
Напомним, сейчас красно-белые находятся на четвертом зимнем сборе в Испанию, где они будут работать до 21 февраля в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком".
паоло росси
дикарь и есть дикарь
23:43
Машиностроитель
Сеня! Быстро объясни человеку, зачем Володька сбрил усы. У нас очень мало времени!
21:52
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Стеройдный щекан
21:50
top220
Лысая башка - дай пирожка!)))
20:54
баламошка
Скинхед.
20:34