20:11 | Футбол — РФПЛ

Фото: новый образ Луиза Адриану

Новый образ Луиза Адриану.
Новый образ Луиза Адриану.
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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану опубликовал на своей странице в Инстаграме свою фотографию. Форвард решил сменить имидж и сбрил волосы.

Напомним, сейчас красно-белые находятся на четвертом зимнем сборе в Испанию, где они будут работать до 21 февраля в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком".

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КОММЕНТАРИИ (5)
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