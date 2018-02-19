Фото: новый образ Луиза Адриану

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану опубликовал на своей странице в Инстаграме свою фотографию. Форвард решил сменить имидж и сбрил волосы.

Напомним, сейчас красно-белые находятся на четвертом зимнем сборе в Испанию, где они будут работать до 21 февраля в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком".