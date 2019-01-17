09:38 | Футбол — РПЛ

Фото: Гацкан 10 лет назад и сейчас. Разве он изменился?

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Официальный Твиттер "Ростова" присоединился к флешмобу 10 Years Challenge и опубликовал фотографию 10-летней давности капитана и полузащитника команды Александра Гацкана.

– 2009 – Гацкан лучший. 2019 – Гацкан лучший. Время идет, а капитан в такой же прекрасной форме, – подписал "Ростов" фотографию в Твиттере.

 

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