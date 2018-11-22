Фото дня. Зимняя кошка на заснеженном стадионе "Уфы"

"Уфа" в своем Твиттере опубликовала фотографию с тренировки перед матчем 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга". На ней запечатлена кошка, прогуливающаяся на заснеженном стадионе уфимского клуба.

Кошка получила имя в честь бывшего полузащитника "Уфы" Ивана Облякова, летом 2018 года перешедшего в ЦСКА. Она считается легендой стадиона "Нефтяник".

- Сезон зимнего футбола начался. Облякова пристально следит за подготовкой наших парней к "Оренбургу", - сообщается в Твиттере "Уфы".

Сезон зимнего футбола начался. Облякова пристально следит за подготовкой наших парней к "Оренбургу" pic.twitter.com/2halzdN6RS – ФК УФА (@UfaFc) 22 ноября 2018 г.

"Уфа" после 14 туров занимает 14-е место в премьер-лиге, имея в активе 14 очков.

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