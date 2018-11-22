16:32 | Футбол — РПЛ

Фото дня. Зимняя кошка на заснеженном стадионе "Уфы"

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"Уфа" в своем Твиттере опубликовала фотографию с тренировки перед матчем 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга". На ней запечатлена кошка, прогуливающаяся на заснеженном стадионе уфимского клуба.

Кошка получила имя в честь бывшего полузащитника "Уфы" Ивана Облякова,  летом 2018 года перешедшего в ЦСКА. Она считается легендой стадиона "Нефтяник". 

Сезон зимнего футбола начался. Облякова пристально следит за подготовкой наших парней к "Оренбургу", - сообщается в Твиттере "Уфы".

"Уфа" после 14 туров занимает 14-е место в премьер-лиге, имея в активе 14 очков.

Оренбург - Уфа

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