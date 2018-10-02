Фото дня. Супергерой "Рубина"

"Рубин" в своем Твиттере опубликовал фотографию защитника Чико Флореса в образе супермена. Сегодня 31-летний испанец приступил к тренировкам с командой в специально изготовленной защитной маске.
Как Вам такой супергерой?🦇 pic.twitter.com/AdlVnhR6Jr– "Рубин" Казань (@fcrk) 2 октября 2018 г.
Флорес сломал нос в матче 8-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:2). Врачи поставили диагноз "перелом основания костей носа со смещением".
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