18:26 | Футбол — РПЛ

Фото дня. Супергерой "Рубина"

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"Рубин" в своем Твиттере опубликовал фотографию защитника Чико Флореса в образе супермена. Сегодня 31-летний испанец приступил к тренировкам с командой в специально изготовленной защитной маске.

Флорес сломал нос в матче 8-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:2). Врачи поставили диагноз "перелом основания костей носа со смещением". 

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