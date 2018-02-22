18:29 22 февраля | Футбол — РФПЛ

Фото дня: Погребняк - в "Тосно" до конца сезона


"Тосно" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта до конца сезона с экс-нападающим "Динамо" Павлом Погребняком34-летний экс-игрок сборной России будет выступать в "Тосно" под номером 33. 

Напомним, что ранее московское "Динамо" расторгло контракт с форвардом. Погребняк сыграл в этом сезоне всего 25 минут в чемпионате России. За бело-голубых он забил один гол в 17 матчах.

Дополнительная информация

http://fctosno.ru/news/vse-novosti/tosno_zaklyuchil_kontrakt_s_pavlom_pogrebnyakom/

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