Фото дня: Погребняк - в "Тосно" до конца сезона

"Тосно" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта до конца сезона с экс-нападающим "Динамо" Павлом Погребняком. 34-летний экс-игрок сборной России будет выступать в "Тосно" под номером 33.
Напомним, что ранее московское "Динамо" расторгло контракт с форвардом. Погребняк сыграл в этом сезоне всего 25 минут в чемпионате России. За бело-голубых он забил один гол в 17 матчах.
⚡#ФКТосно заключил контракт с Павлом Погребняком– ФК ТОСНО (@fctosno) 22 февраля 2018 г.
👉Форвард проведет в составе "черно-белых" оставшуюся часть сезона 17/18. pic.twitter.com/ei514w81xV
Дополнительная информация
http://fctosno.ru/news/vse-novosti/tosno_zaklyuchil_kontrakt_s_pavlom_pogrebnyakom/