Фото дня: Погребняк - в "Тосно" до конца сезона

"Тосно" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта до конца сезона с экс-нападающим "Динамо" Павлом Погребняком. 34-летний экс-игрок сборной России будет выступать в "Тосно" под номером 33.

Напомним, что ранее московское "Динамо" расторгло контракт с форвардом. Погребняк сыграл в этом сезоне всего 25 минут в чемпионате России. За бело-голубых он забил один гол в 17 матчах.