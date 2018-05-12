Фото дня. На газоне стадиона "Краснодар" выстригли игровые номера Гранквиста и Жоаузинью

Работники "Краснодара" перед матчем 30-го тура чемпионата России с "Рубином" на газоне домашнего стадиона выстригли игровые номера защитника команды Андреаса Гранквиста (6-й) и полузащитника Жоаузинью (22-й). Встреча станет последней для обоих футболистов в составе "быков".



Напомним, бразилец Жоаузинью перешел в "Краснодар" в 2011 году из "Левски". За "быков" 29-летний игрок провел 216 матчей по всех турнирах, забил 39 голов и сделал 58 результативных передач. В августе 2016 года Жоаузинью получил российское гражданство.



Гранквист перебрался в "Краснодар" в 2013 году из "Дженоа". За краснодарцев он сыграл 180 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть голевых передч. 33-летний швед по окончании сезона перейдет в "Хельсингборг".



Матч "Краснодар" - "Рубин" пройдет 13 мая, начало - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.