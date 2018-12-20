14:49 | Футбол — РПЛ

Фото дня: Комбаровы, Березуцкие, Игнашевич и Кержаков показали тренерские лицензии УЕФА

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после сдачи экзамена на лицензию УЕФА категории А выложил в своем Инстаграме совместную фотографию с другими футболистами. Лицензия дает права работать на посту главного тренера во 2-м дивизионе и помощником – в высшем дивизионе любого европейского чемпионата.

- Вот и подошла первая стадия обучения в Высшей школе тренеров к концу! Лицензия РФС категории А в кармане, - подписал фото Комбаров.

Напомним, среди сдававших экзамен были экс-игроки сборной России и клубов РПЛ: Руслан АджинджалМаксим АстафьевАлексей и Василий БерезуцкиеАнтон БоберТомаш ВыходилВладимир ГабуловДенис ГлушаковГекдениз КараденизВладимир ДжубановДенис ЕвсиковАндрей ЕщенкоАлексей ИвановСергей ИгнашевичТимофей КалачевВиталий КалешинАлександр КержаковДенис КолодинДмитрий и Кирилл КомбаровыСергей КорниленкоВладимир КорытькоОлег КузьминМихаил ОсиновАнтон РогочийСергей РыжиковДмитрий А. СмирновАнтон ХазовРоман Шишкин

 

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