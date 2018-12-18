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Фото дня. Кокорин и Мамаев в одной клетке в "Бутырке"

Слева направо: Александр Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий и Кирилл Кокорин. Фото "СЭ"
Слева направо: Александр Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий и Кирилл Кокорин. Фото "СЭ"
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Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на продление сроков нападающему "Зенита"Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. Также будут рассмотрены апелляции младшего брата Кокорина Кирилла и еще одного фигуранта дела – Алекандра Протасовицкого.

Все четверо находятся в одной камере в СИЗО-2 "Бутырка" и будут выступать по видеосвязи.

Мамаев, Кокорины и Протасовицкий были заключены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Впоследствии суд продлил их арест до 8 февраля.

Отпустят ли Кокорина и Мамаева? Live!

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