Фото дня: Ещенко и Глушаков в молодежке "Спартака" после победы над ЦСКА

Молодежка "Спартака" сделала совместную фотографию после победы над ЦСКА (2:1) в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги.
В составе красно-белых с первых минут на встречу вышли игроки первой команды - хавбек Денис Глушакови защитник Андрей Ещенко. Оба провели на поле все 90 минут.
Обоих футболистов отстранили от тренировок с основным составом "Спартака". Они не приняли участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (0:2).
🔝 Победное фото из раздевалки! 🔴⚪️💪🏻#ЦСКАМСпартакМ – 1:2 pic.twitter.com/vPXdbIaKmQ– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 сентября 2018 г.
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