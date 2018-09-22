16:56 | Футбол — РПЛ

Фото дня: Ещенко и Глушаков в молодежке "Спартака" после победы над ЦСКА

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Молодежка "Спартака" сделала совместную фотографию после победы над ЦСКА (2:1) в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги.

В составе красно-белых с первых минут на встречу вышли игроки первой команды - хавбек Денис Глушакови защитник Андрей Ещенко. Оба провели на поле все 90 минут.

Обоих футболистов отстранили от тренировок с основным составом "Спартака". Они не приняли участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (0:2). 

 

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