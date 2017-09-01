Фото дня. ЦСКА показал, как Акинфеев и Дзагоев выглядели в школе

ЦСКА в своем Инстаграме в честь Дня знаний опубликовал детские фотографии футболистов команды. На них изображены вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Алан Дзагоев, защитник Георгий Щенников, хавбек Бибрас Натхо и нападающий Федор Чалов.
ЦСКА в своем Инстаграме в честь Дня знаний опубликовал детские фотографии футболистов команды. На них изображены вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Алан Дзагоев, защитник Георгий Щенников, хавбек Бибрас Натхо и нападающий Федор Чалов.
Привет от дилетанта!
Ага, узнаём. Фотик по центру.
16:01
shpasic
ого! не каждый футболист может похвастаться, что ходил в школу.
15:57