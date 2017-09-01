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15:44 | Футбол — РФПЛ

Фото дня. ЦСКА показал, как Акинфеев и Дзагоев выглядели в школе

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ЦСКА в своем Инстаграме в честь Дня знаний опубликовал детские фотографии футболистов команды. На них изображены вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Алан Дзагоев, защитник Георгий Щенников, хавбек Бибрас Натхо и нападающий Федор Чалов.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Привет от дилетанта!

Ага, узнаём. Фотик по центру.

16:01

shpasic

ого! не каждый футболист может похвастаться, что ходил в школу.

15:57