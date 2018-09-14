Фото дня. "Чужой" Кокорин и его пятничный костюм

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сфотографировался в специфическом костюме, состоящем из прозрачной сетки.

"Ничего особенно, просто пятничное настроение", - так охарактеризовал этот образ Твиттер "Зенита" на английском языке.

Кокорин продолжает восстановление после травмы, полученной прошлой весной. И подобный "костюм" помогает ему в этом.

"Чужой", - так подписал снимок в Сториз своего Инстаграма сам футболист.

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 16 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут на выезде против "Оренбурга" 16 сентября.

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