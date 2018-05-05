Фото дня. Чемпионский поезд "Локомотива"

"Локомотив" завоевал третий чемпионский титул в истории, обыграв в 29-м туре РФПЛ "Зенит" (1:0). Победный мяч на счету португальца Эдера. Болельщики "Локо" после матча организовали чемпионский поезд.
"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры
Поезд чемпионов! 🚂– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 мая 2018 г.
Всех с победой, паровозы! Мы это сделали!#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/8mvEGjZv6f
кузя23
juve240_Именно поэтому самая трусливая команда забила 41 мяч, 3-е место среди всех. Аж так боялись,что забивали наверно от своих ворот.
21:14
juve240
лохомоты самая трусливая команда чемпионата 7 человек на чужую половину поля не заходят даже чмори и девочки а не команда
21:09