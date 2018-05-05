20:55 | Футбол — РФПЛ

Фото дня. Чемпионский поезд "Локомотива"

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"Локомотив" завоевал третий чемпионский титул в истории, обыграв в 29-м туре РФПЛ "Зенит" (1:0). Победный мяч на счету португальца Эдера. Болельщики "Локо" после матча организовали чемпионский поезд.

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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кузя23

juve240_Именно поэтому самая трусливая команда забила 41 мяч, 3-е место среди всех. Аж так боялись,что забивали наверно от своих ворот.

21:14

juve240

лохомоты самая трусливая команда чемпионата 7 человек на чужую половину поля не заходят даже чмори и девочки а не команда

21:09

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