Фото дня. Чемпионский поезд "Локомотива"

"Локомотив" завоевал третий чемпионский титул в истории, обыграв в 29-м туре РФПЛ "Зенит" (1:0). Победный мяч на счету португальца Эдера. Болельщики "Локо" после матча организовали чемпионский поезд.

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры