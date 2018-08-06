Форварда, предложенного Семиным, может перехватить "Бавария"

17-летний нападающий "Рустави" Хвича Кварацхелия может оказаться не в "Локомотиве", а в "Баварии".

Скауты мюнхенцев давно следят за талантливым грузинским футболистом. В апреле этого года игрок вместе со своими ближайшими родственниками прилетал в Германию – его приглашали на матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" – "Севилья" (0:0). По некоторым данным, он даже подписал предварительный контракт.

Фамилия Кварацхелии прозвучала сегодня на заседании трансферного комитета "Локомотива", где обсуждалась возможность покупки кого-то из нападающих. Кандидатуру грузинского футболиста предложил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Кварацхелия – воспитанник тбилисского "Динамо". В марте 2018-го он перешел в "Рустави". Главным образом действует на следующих позициях: вингера, нападающего, второго нападающего и атакующего полузащитника. Рабочая нога – правая. Выступает за юношескую сборную Грузии. Прошлой осенью забил очень красивый гол в ворота российской национальной команды в проигранном финале турнира на приз президента Казахстана (1:1, пен. – 4:5).

Портал Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро. (Александр БОБРОВ)