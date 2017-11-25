18:55 | Футбол — РФПЛ

Форвард "Тосно" Марков повторил рекорд России

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Нападающий "Тосно" Евгений Марков стал всего пятым футболистом в истории чемпионатов России, сделавшим хет-трик после выхода на замену.

23-летний форвард, проводящий первый сезон в премьер-лиге, затратил на оформление хет-трика всего 24 минуты – столько же, сколько владевший рекордом на протяжении трех с половиной лет венесуэлец Саломон Рондон​. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хет-трики игроков, вышедших на замену в чемпионатах России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Минута выхода

Минуты на хет-трик

09.06.1993

Евгений ТИТОВ

Жемчужина

Динамо Ст (д) – 4:2

15'

67’

09.03.2002

Дмитрий КИРИЧЕНКО

ЦСКА

Торпедо-ЗИЛ (д) – 4:0

46’

30’

11.06.2003

Алексей МЕДВЕДЕВ

Сатурн

Ротор (д) – 4:1

63’

26’

01.05.2004

Ивица ОЛИЧ

ЦСКА

Ротор (д) – 3:1

40’

36’

06.04.2014

Саломон РОНДОН

Зенит

Рубин (д) – 6:2

66’

24’

25.11.2017

Евгений МАРКОВ

Тосно

Арсенал (д) – 3:2

57’

24’
Тосно – Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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SweetorOk

И в том матче, если я не ошибаюсь, хет-трик был оформлен за 23 минуты ( вышел на замену на 66 минуте, забил 3 гол на 90 минуте )

19:39

SweetorOk

А как же Рондон, который после выхода на замену 3 мяча Рубину закатал? 06.04.14, Зенит-Рубин 6:2. В который раз убеждаюсь, что СЭ - некомпетентная газетенка с левыми журналюгами. Вы хотя бы статистику смотрите

19:23

fk-47

А головой кто делал "трюк со шляпой"?

19:18