Форвард "Тосно" Марков повторил рекорд России

Нападающий "Тосно" Евгений Марков стал всего пятым футболистом в истории чемпионатов России, сделавшим хет-трик после выхода на замену.
23-летний форвард, проводящий первый сезон в премьер-лиге, затратил на оформление хет-трика всего 24 минуты – столько же, сколько владевший рекордом на протяжении трех с половиной лет венесуэлец Саломон Рондон. (Кирилл БУРДАКОВ)
Хет-трики игроков, вышедших на замену в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Минута выхода
|
Минуты на хет-трик
|
09.06.1993
|
Евгений ТИТОВ
|
Жемчужина
|
Динамо Ст (д) – 4:2
|
15'
|
67’
|
09.03.2002
|
Дмитрий КИРИЧЕНКО
|
ЦСКА
|
Торпедо-ЗИЛ (д) – 4:0
|
46’
|
30’
|
11.06.2003
|
Алексей МЕДВЕДЕВ
|
Сатурн
|
Ротор (д) – 4:1
|
63’
|
26’
|
01.05.2004
|
Ивица ОЛИЧ
|
ЦСКА
|
Ротор (д) – 3:1
|
40’
|
36’
|
06.04.2014
|
Саломон РОНДОН
|
Зенит
|
Рубин (д) – 6:2
|
66’
|
24’
|
25.11.2017
|
Евгений МАРКОВ
|
Тосно
|
Арсенал (д) – 3:2
|
57’
|
24’
1:1 Марков 61' pic.twitter.com/TVZNBbs03M– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
2:2 Марков 79' pic.twitter.com/PYSMO2Dac2– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
3:2 Марков 81' pic.twitter.com/fTYqsNo9Xn– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
SweetorOk
И в том матче, если я не ошибаюсь, хет-трик был оформлен за 23 минуты ( вышел на замену на 66 минуте, забил 3 гол на 90 минуте )
19:39
SweetorOk
А как же Рондон, который после выхода на замену 3 мяча Рубину закатал? 06.04.14, Зенит-Рубин 6:2. В который раз убеждаюсь, что СЭ - некомпетентная газетенка с левыми журналюгами. Вы хотя бы статистику смотрите
19:23
fk-47
А головой кто делал "трюк со шляпой"?
19:18