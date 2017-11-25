Форвард "Тосно" Марков повторил рекорд России

Нападающий "Тосно" Евгений Марков стал всего пятым футболистом в истории чемпионатов России, сделавшим хет-трик после выхода на замену.

23-летний форвард, проводящий первый сезон в премьер-лиге, затратил на оформление хет-трика всего 24 минуты – столько же, сколько владевший рекордом на протяжении трех с половиной лет венесуэлец Саломон Рондон​. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хет-трики игроков, вышедших на замену в чемпионатах России