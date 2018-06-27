Форвард "Тосно" Алексей Скворцов перешел в "Олимпиец"

Нападающий "Тосно" Алексей Скворцов стал игроком нижегородского "Олимпийца". Об этом "СЭ" сообщил сам 26-летний форвард.

- Я очень рад перейти в такой амбициозный клуб, как "Олимпиец", и решать с ним высокие задачи, - отметил Скворцов. - Нужно выйти на лидирующие позиции в ФНЛ и в скором будущем заявить о себе в премьер-лиге. Такую цель я ставлю себе вместе с "Олимпийцем".

Минувшей зимой Скворцов перешел в "Тосно" из "Тамбова", но успел провесит всего три матча в премьер-лиге. На его счету первый гол в финале Кубка России, в котором клуб из Ленинградской области обыграл "Авангард" (2:1). После окончания сезона из-за финансовых проблем "Тосно" прекратил свое существование. (Игорь НОВИКОВ)