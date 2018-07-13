Форвард "Спартака" Зе Луиш с опаской купается в море. И вот почему

Нападающий "Спартака" Зе Луиш признался, что боится акул, и поэтому с опаской купается в море.

- Когда был маленьким, плавал в море, и мне друзья кричат: "Смотри, смотри, акула!". Ну, как всегда, знаете, дети балуются, кричат – неправда все это, - сказал Зе Луиш в интервью пресс-службе "Спартака". - А сзади действительно – два плавника, и я тогда очень испугался, до сих пор у меня боязнь акул. По сей день с опаской в море залезаю.

Форвард из Кабо-Верде выступает за красно-белых с 2015 года. В прошлом сезоне он провел 23 матча и забил 6 голов.