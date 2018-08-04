Форвард сборной Швеции перейдет не в "Локомотив", а в киевское "Динамо". Накануне он посетил игру с "Шахтером"

Форвард "Андерлехта" и сборной Швеции Исаак Телин продолжит карьеру в киевском "Динамо", утверждает Fotbolldirekt.

26-летний игрок вчера прилетел в Киев для завершения переговоров по переходу в украинский клуб. Отмечается, что он посетил игру своей будущей команды с "Шахтером" (1:0) в 3-м туре Украинской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" предложил за Телина 6 миллионов евро.

Также генеральный директор железнодорожников Илья Геркус намекнул на возможный переход в клуб форварда "Шальке" Бреля Эмболо.

Таблица переходов РФПЛ //

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