19:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Форвард клуба из Литвы проходит просмотр в "Локомотиве"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что нападающий клуба "Стумбрас" Александр Коре проходит просмотр в клубе на первом сборе команды в Испании. Отметим, что наставником коллектива из Литвы является Мариану Баррету, ранее работавший помощником Юрия Семина в "Локомотиве".

– Это француз из литовского чемпионата, нападающий, – цитирует ТАСС Семина. – Он проведет несколько тренировок, будет с нами до 16-го числа, потом будем определяться. Вполне возможно, что будут еще футболисты на просмотре, будем смотреть молодых футболистов.

25-летний Коре в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провел 13 матчей, в которых забил один гол. До перехода в "Стумбрас" форвард выступал за армянский "Улисс".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3936939

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximum080

у нас что своих молодых нет что ли

19:47

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