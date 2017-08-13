Форвард "Эшторила" Клебер может продолжить карьеру в "Локомотиве"

"Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Эшторила" Клеберу, сообщает Record, По информации издания, на матче команды в 1-м туре чемпионата Португалии против "Порту" (0:4) присутствовал представитель железнодорожников. Отмечается, что он остался доволен игрой 27-летнего бразильца, несмотря на то что игрок не отметился результативными действиями.

По данным источника, "Локомотив" уже готовит предложение по трансферу нападающего, чей контракт с "Эшторилом" истекает летом 2018 года.

За три последних года Клебер провел два сезона в "Эшториле", проведя за команду в общей сложности 55 матчей и забив 18 голов.

Напомним, "Локомотив" активно ищет нападающего, поскольку основной форвард команды Ари получил травму в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1). Ожидается, что форвард железнодорожников приступит к индивидуальным тренировкам в октябре.