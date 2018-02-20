Форвард "Анжи" Иванченко перенес операцию из-за повреждения ключицы

Нападающий "Анжи" Иван Иванченко получил повреждение в товарищеском матче против "Колхети-1913" (4:0). Как сообщает пресс-служба, у форварда диагностировали повреждение ключицы.

"Весь коллектив "Анжи" желает Ивану скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Ты нам нужен!", – говорится в сообщении махачкалинского клуба.

Отмечается, что Иванченко был прооперирован в одной из турецких клиник. Пару дней он пробудет под наблюдением врачей в клинике, после чего вернется в расположение команды.