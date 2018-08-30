Дюков и Федун - в топ-100 самых влиятельных россиян

Forbes опубликовал рейтинг ста самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков России. Первое место занял президент страны Владимир Путин, второе - председатель правления "Сбербанка" Герман Греф, третье - председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

В топ-100 также включены: генеральный директор РЖД Олег Белозеров (девятое место), владелец "Челси" Роман Абрамович (26-е), президент Международной федерации фехтования и бывший акционер "Арсенала" Алишер Усманов (31-е), председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко (34-е), председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков (36-е), почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов (37-е), владелец "Спартака" Леонид Федун (79-е).

При составлении ста самых влиятельных россиян учитывались такие критерии, как число сотрудников и размер выручки компании, возможность непосредственно влиять на жизнь людей, возможность влиять на отрасли, а также близость к президенту и партии власти.