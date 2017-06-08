"Фонтанка": Манчини позвали в "Зенит", чтобы выиграть Лигу чемпионов

В четверг в офисе "Зенита" состоялась закрытая встреча президента клуба Сергея Фурсенко и болельщиков петербургской команды, сообщает "Фонтанка". Фанатов выбирали рандомно среди тех, кто приобретает абонементы "Зенита" с 2008 года.
Фурсенко заявил, что итальянский тренер Роберто Манчини был приглашен в клуб с целью выиграть Лигу чемпионов. В этом году задача - одержать победу в Лиге Европы. Также руководитель пообещал приобрести в "Зенит" двух дорогих футболистов, которые всем должны понравиться.
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Зенит" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России и не попал в Лигу чемпионов.
Zangezi
Шапкозакидательство - наш национальный спорт. Равных не знаем ))
00:21
люблю спорт
двух игроков за 100 лямов уже брали..кроме как чемпионат больше ничего не выиграли..
00:00
Ратислав
баламошка Вот это и называется бомжедуростью)) Недостаток солнца, плохая экология и болотные газы негативно влияют на умственное развитие) этапять!
23:59 8 июня
Ратислав
Ничего там не перепутали? А в тот ли клуб позвали??? Не проще было бы для таких целей звать его в ЦСКА или Спартак? Они хотя бы в ЛЧ играть будут, а бомжей туда не звали :)
23:58 8 июня
Совхоз "20 лет без побед"
akylak Бомжи хоть раз выходили из группы ЛЧ? ____ В Гугле забанен?
23:49 8 июня
Slim Taller
Раз Черчесова позвали,что-бы выиграть Кубок Конфедераций,и выйти в полуфинал чемпионата мира,то задача для Манчини гораздо проще.Не было ни разу и вот опять.
23:38 8 июня
akylak
fedland а он разве умеет работать этим рубанком? Умеет работать только с готовым материалом высокого качества.
23:30 8 июня
fedland
Фонтанка жжет. Манчини со звездами ни разу её не выигрывал. А тут придется работать рубанком, обтесывая наших деревянных ногомячистов.
23:29 8 июня
akylak
Бомжи хоть раз выходили из группы ЛЧ?
23:25 8 июня
kopot
или завоевать очередную бронзу..))
23:23 8 июня
баламошка
Вот это и называется бомжедуростью)) Недостаток солнца, плохая экология и болотные газы негативно влияют на умственное развитие)
23:22 8 июня