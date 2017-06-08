23:05 8 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Фонтанка": Манчини позвали в "Зенит", чтобы выиграть Лигу чемпионов

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В четверг в офисе "Зенита" состоялась закрытая встреча президента клуба Сергея Фурсенко и болельщиков петербургской команды, сообщает "Фонтанка". Фанатов выбирали рандомно среди тех, кто приобретает абонементы "Зенита" с 2008 года.

Фурсенко заявил, что итальянский тренер Роберто Манчини был приглашен в клуб с целью выиграть Лигу чемпионов. В этом году задача - одержать победу в Лиге Европы. Также руководитель пообещал приобрести в "Зенит" двух дорогих футболистов, которые всем должны понравиться.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Зенит" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России и не попал в Лигу чемпионов.

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2017/06/08/135/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Zangezi

Шапкозакидательство - наш национальный спорт. Равных не знаем ))

00:21

люблю спорт

двух игроков за 100 лямов уже брали..кроме как чемпионат больше ничего не выиграли..

00:00

Ратислав

баламошка Вот это и называется бомжедуростью)) Недостаток солнца, плохая экология и болотные газы негативно влияют на умственное развитие) этапять!

23:59 8 июня

Ратислав

Ничего там не перепутали? А в тот ли клуб позвали??? Не проще было бы для таких целей звать его в ЦСКА или Спартак? Они хотя бы в ЛЧ играть будут, а бомжей туда не звали :)

23:58 8 июня

Совхоз "20 лет без побед"

akylak Бомжи хоть раз выходили из группы ЛЧ? ____ В Гугле забанен?

23:49 8 июня

Slim Taller

Раз Черчесова позвали,что-бы выиграть Кубок Конфедераций,и выйти в полуфинал чемпионата мира,то задача для Манчини гораздо проще.Не было ни разу и вот опять.

23:38 8 июня

akylak

fedland а он разве умеет работать этим рубанком? Умеет работать только с готовым материалом высокого качества.

23:30 8 июня

fedland

Фонтанка жжет. Манчини со звездами ни разу её не выигрывал. А тут придется работать рубанком, обтесывая наших деревянных ногомячистов.

23:29 8 июня

akylak

Бомжи хоть раз выходили из группы ЛЧ?

23:25 8 июня

kopot

или завоевать очередную бронзу..))

23:23 8 июня

баламошка

Вот это и называется бомжедуростью)) Недостаток солнца, плохая экология и болотные газы негативно влияют на умственное развитие)

23:22 8 июня