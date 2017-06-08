"Фонтанка": Манчини позвали в "Зенит", чтобы выиграть Лигу чемпионов

В четверг в офисе "Зенита" состоялась закрытая встреча президента клуба Сергея Фурсенко и болельщиков петербургской команды, сообщает "Фонтанка". Фанатов выбирали рандомно среди тех, кто приобретает абонементы "Зенита" с 2008 года.

Фурсенко заявил, что итальянский тренер Роберто Манчини был приглашен в клуб с целью выиграть Лигу чемпионов. В этом году задача - одержать победу в Лиге Европы. Также руководитель пообещал приобрести в "Зенит" двух дорогих футболистов, которые всем должны понравиться.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Зенит" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России и не попал в Лигу чемпионов.