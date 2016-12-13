Фонтанелло может покинуть "Урал"

Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских рассказал, что защитник Пабло Фонтанелло может покинуть клуб по истечении контракта. При этом он отметил, что "Урал" заинтересован в продолжении сотрудничества с аргентинцем. В нынешнем сезоне Фонтанелло провел 18 матчей в чемпионате и Кубке России, забил два мяча и сделал одну голевую передачу, заработал две желтые карточки.

– В конце декабря у него кончается контракт с "Уралом". Есть несколько вариантов развития событий. Он становится свободным агентом и ищет себе новый клуб. Возможно, что Фонтанелло останется в нашей команде. "Урал" заинтересован в его услугах, но все зависит от футболиста. (Сергей АСТАХОВ)