Фонд поддержки игровых видов спорта подал иски к "Ростову" на 253 миллиона рублей

Фонд поддержки игровых видов спорта Ростовской области направил в суд иски к "Ростову". Заявления были поданы во вторник, 7 ноября. Сумма одного из исков составляет 86,6 миллиона рублей, второго - 166,8 миллиона рублей. На данный момент иски еще не приняты к производству, а основания исковых требований не указаны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в "Ростове", руководству известно об иске, но он является "наследием" предыдущего руководства клуба. В клубе отметили, что финансовая ситуация в команде является стабильной, нет долгов и задержек по зарплате.

Вместе с тем, источник в "Ростове" признал, что существует задолженность по предыдущим сезонам, включая долги перед различными организациями.