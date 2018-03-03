"Фонбет": в матче "Локо" – "Спартак" фаворита нет, зато какие коэффициенты!

В этот футбольный уик-энд вернулся после зимней паузы чемпионат России. И сразу на старте болельщиков ждет суперматч – в 21-м туре "Локомотив" в Черкизове примет "Спартака". Для лидера премьер-лиги победа в дерби может увеличить отрыв от прямого конкурента с 8 до 11 очков, а выигрыш действующего чемпиона поможет ему сделать реальный шанс к защите титула. Кто же победит?

У букмекеров явного фаворита нет. Команды только-только набирают форму, поэтому, чьи шансы выше действительно определить сложно. Зато какие коэффициенты предлагает "Фонбет"! На победу железнодорожников дают 2.65, на ничью 3.20, а на выигрыш красно-белых 2.75. Привлекательные цифры и на тоталы – больше двух голов – 1.55, больше трех – 2.90. Еще больше привлекательных пари – здесь.