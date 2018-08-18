Фоменко объяснил, почему "Краснодар" проиграл "Спартаку"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко заявил, что его команда проиграла "Спартаку" в матче 4-го тура РПЛ из-за потери концентрации. Единственный мяч в этой встрече забил форвард Зе Луиш на 88-й минуте.

- Мы создали достаточно голевых моментов, - сказал Фоменко в эфире канала "Матч Премьер". - Мы готовились к стандартным положениям "Спартака". Почему пропустили? Наверное, из-за усталости и потери концентрации. Не реализовали свои моменты, поскольку то вратарь спасал, то штанга... Бывает такое.

"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и в следующем туре сыграет с "Оренбургом".