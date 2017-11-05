17:50 | Футбол — РФПЛ

Фол Вернблума на Алексее Миранчуке. И реакция Гончаренко. Видео

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На 56-й минуте игры 16-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА в Черкизове после фола полузащитника армейцев Понтуса Вернблума на хавбеке хозяев Алексее Миранчуке на поле и у скамеек команд вспыхнули страсти.

Футболисты "Локо" пытались убедить главного судью Сергея Карасева удалить шведа, тогда как партнеры хавбека стремились смягчить предполагаемые санкции. В то же время произошел конфликт между скамейками команд. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, в частности, начал выяснять отношения с резервным арбитром Игорем Федотовым, покинул пределы своей технической зоны и в какой-то момент оказался рядом со своим визави, рулевым "Локо" Юрием Семиным.

По итогам момента Карасев показал Вернблуму желтую карточку. При этом главный тренер и игроки "Локо" показывали, что швед ударил Алексея Миранчука локтем в лицо, за что заслуживал удаления.

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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nazarfas

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18:51

кузя23

konal где вы паску..ды лицо там углядели..в грудак дал..ну удалите еще пятерых чтобы лохи удержались.. 18:10 _То есть давать в грудак по правилам можно?

18:46

mallwen

ЦСКА отскочил... В плане судейства, в плане счёта. Это красная, так как явно умышленная грубость.

18:29

Ya Santey

болела ЦСКА, но это железно красная!

18:28

Орест

Да и Гончаренко должен был в придачу!!! Болельщикам Локомотива сочувствую...Вас обКарасевили..)

18:25

konal

где вы паску..ды лицо там углядели..в грудак дал..ну удалите еще пятерых чтобы лохи удержались..

18:10

Пиитерец

А Гончаренко почему не удалили? Или он должен был судью ножичком пырнуть для этого?

17:58