Фол Вернблума на Алексее Миранчуке. И реакция Гончаренко. Видео

На 56-й минуте игры 16-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА в Черкизове после фола полузащитника армейцев Понтуса Вернблума на хавбеке хозяев Алексее Миранчуке на поле и у скамеек команд вспыхнули страсти.

Футболисты "Локо" пытались убедить главного судью Сергея Карасева удалить шведа, тогда как партнеры хавбека стремились смягчить предполагаемые санкции. В то же время произошел конфликт между скамейками команд. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, в частности, начал выяснять отношения с резервным арбитром Игорем Федотовым, покинул пределы своей технической зоны и в какой-то момент оказался рядом со своим визави, рулевым "Локо" Юрием Семиным.

По итогам момента Карасев показал Вернблуму желтую карточку. При этом главный тренер и игроки "Локо" показывали, что швед ударил Алексея Миранчука локтем в лицо, за что заслуживал удаления.

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА