Фол Вернблума на Алексее Миранчуке. И реакция Гончаренко. Видео

На 56-й минуте игры 16-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА в Черкизове после фола полузащитника армейцев Понтуса Вернблума на хавбеке хозяев Алексее Миранчуке на поле и у скамеек команд вспыхнули страсти.
Футболисты "Локо" пытались убедить главного судью Сергея Карасева удалить шведа, тогда как партнеры хавбека стремились смягчить предполагаемые санкции. В то же время произошел конфликт между скамейками команд. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, в частности, начал выяснять отношения с резервным арбитром Игорем Федотовым, покинул пределы своей технической зоны и в какой-то момент оказался рядом со своим визави, рулевым "Локо" Юрием Семиным.
По итогам момента Карасев показал Вернблуму желтую карточку. При этом главный тренер и игроки "Локо" показывали, что швед ударил Алексея Миранчука локтем в лицо, за что заслуживал удаления.
Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА
#ЛокоЦСКА Это нарушение Вернблума вызвало взрыв эмоций! 🔥 pic.twitter.com/iz18TK2Dgo– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.
#ЛокоЦСКА Вы когда-нибудь видели такого Виктора Гончаренко?! pic.twitter.com/6x8vC3V4UQ– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.
Опрос
- Сергей Карасев (судья)
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Виктор Гончаренко
- Игорь Федотов
- Понтус Вернблум
- Алексей Миранчук
nazarfas
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18:51
кузя23
konal где вы паску..ды лицо там углядели..в грудак дал..ну удалите еще пятерых чтобы лохи удержались.. 18:10 _То есть давать в грудак по правилам можно?
18:46
mallwen
ЦСКА отскочил... В плане судейства, в плане счёта. Это красная, так как явно умышленная грубость.
18:29
Ya Santey
болела ЦСКА, но это железно красная!
18:28
Орест
Да и Гончаренко должен был в придачу!!! Болельщикам Локомотива сочувствую...Вас обКарасевили..)
18:25
konal
где вы паску..ды лицо там углядели..в грудак дал..ну удалите еще пятерых чтобы лохи удержались..
18:10
Пиитерец
А Гончаренко почему не удалили? Или он должен был судью ножичком пырнуть для этого?
17:58