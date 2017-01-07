"Фламенго" ждет пока Ромулу решит вопрос трансфера со "Спартаком"

Вице-президент "Фламенго" Годинью подтвердил информацию о том, что полузащитник "Спартака" Ромулу не сможет перейти в бразильский клуб бесплатно. Тем не менее, "Фламенго" не будет вмешиваться в переговоры представителей 26-летнего игрока с красно-белыми.

- Давайте не будем встревать в отношения игрока с российским клубом, - цитиhetn O Globo Годинью. - Примет ли он участие в предсезонных матчах? Хотелось бы, чтобы ситация разрешилась как можно раньше, но мы не будем вмешиваться в процесс переговоров.

Напомним, СМИ писали, что Ромулу, который выступает за красно-белых с 2012 года, готов отказаться от зарплаты в "Спартаке" ради перехода в бразильский клуб и присоединится к новой команде 11 января. Футболист получил разрешение на переговоры, перед тем как уехал в отпуск. "СЭ" сообщал, что бразилец покинул Москву с 16 чемоданами.