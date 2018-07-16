"Фламенго" включит 17-летнего нападающего в сделку с ЦСКА по Витинью?

"Фламенго" близок к подписанию контракта с нападающим ЦСКА Витинью, утверждает eurio.com.br. По информации источника, клуб уже договорился с представителями игрока об условиях контракта, который будет рассчитан на пять лет. В переговоры велись с участием высшего руководства южноамериканского клуба.

Издание отмечает, что переходу Витинью во "Фламенго" мешает жесткая позиция ЦСКА – российский клуб не готов продавать 24-летнего форварда дешевле 10 миллионов евро. Бразильская сторона пытается договориться с армейцами, включив в сделку одного из своих игроков. Ожидается, что этим футболистом станет 17-летний нападающий Линкольн – в его активе 2 матча в основном составе "Фламенго" в серии А.

Витинью перешел в ЦСКА в 2013 году, но с 2015 по 2016 год он выступал за "Интернасьонал" на правах аренды. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2020 года. Трансферная стоимость бразильца, по данным transfermarkt.de, оценивается в 8,1 миллиона евро.

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь