Флаг "Краснодара" поднялся на борт МКС. Ранее он побывал на Эльбрусе, в Альпах, Бразилии и подводной лодке

Первый замглавы администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара Георгий Антониади на своей странице во ВКонтакте сообщил, что флаг "Краснодара" побывал в космосе.

На МКС его доставил космонавт Антон Шкаплеров. Ему передали флаг с символикой клуба и автографами игроков. Флаг провел на орбите пять месяцев.

Ранее он побывал на Эльбрус, в Альпах, Бразилии, пляжах разных стран и подводной лодке.

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