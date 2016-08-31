16:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Физиотерапевт "Зенита" едет в Китай вслед за Халком

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Физиотерапевт "Зенита" бразилец Эдуарду душ Сантуш, судя по всему, отправляется в Китай вслед за нападающим Халком. Сантуш уже попрощался с клубом на своей страничке в Instagram. По данным "СЭ", Халк привез соотечественнику предложение из Китая от своего нового клуба "Шанхай Шанган", когда недавно приезжал к душ Сантушу на лечение.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

Душ уехал!

17:06

Komendant1

Это был вопрос времени. АВБ если бы трудоустроился, то он бы за ним поехал.

16:32

psevdonim777

не за Халком, а за деньгами

16:24

plusnindimon

шубу видимо повез)

16:22

mrleff

Самая значимая и чувствительная потеря этого межсезонья! Как жаль, что не удержали..

16:22

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