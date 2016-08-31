Физиотерапевт "Зенита" едет в Китай вслед за Халком

Физиотерапевт "Зенита" бразилец Эдуарду душ Сантуш, судя по всему, отправляется в Китай вслед за нападающим Халком. Сантуш уже попрощался с клубом на своей страничке в Instagram. По данным "СЭ", Халк привез соотечественнику предложение из Китая от своего нового клуба "Шанхай Шанган", когда недавно приезжал к душ Сантушу на лечение.

Эдуарду Душ Сантуш: "Халк до сих пор винит меня за сборную"