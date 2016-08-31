Физиотерапевт "Зенита" едет в Китай вслед за Халком

Физиотерапевт "Зенита" бразилец Эдуарду душ Сантуш, судя по всему, отправляется в Китай вслед за нападающим Халком. Сантуш уже попрощался с клубом на своей страничке в Instagram. По данным "СЭ", Халк привез соотечественнику предложение из Китая от своего нового клуба "Шанхай Шанган", когда недавно приезжал к душ Сантушу на лечение.
shpasic
Душ уехал!
17:06
Komendant1
Это был вопрос времени. АВБ если бы трудоустроился, то он бы за ним поехал.
16:32
psevdonim777
не за Халком, а за деньгами
16:24
plusnindimon
шубу видимо повез)
16:22
mrleff
Самая значимая и чувствительная потеря этого межсезонья! Как жаль, что не удержали..
16:22