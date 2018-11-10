"Фиорентина" предлагала 1 миллион евро за Матвея Сафонова

Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений, автор книги "Разоблачение игры. О стратегиях. Скаутинге. Трансферах и аналитике", работавший в разное время на руководящих постах в "Локомотиве", "Спартаке", "Краснодаре" Алексей Зинин сообщил, что "Фиорентина" предлагала 1 миллион евро за вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова​. 19-летний голкипер несколько раз спас ворота "быков" в домашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы со "Стандардом"​ (2:1).

– Всеми любимый в "Краснодаре" вратарь Мотя Сафонов к 19 годам уже года полтора пересидел на скамейке, – написал Зинин в Твиттере. – И вот помог родному клубу выйти на первое место в группе Лиги Европы. К слову, Сафонов – талантище, дважды входил в сотню лучших молодых футболистов мира, а "Фиорентина" давала за него 1 миллион евро.