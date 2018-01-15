20:14 15 января | Футбол — РФПЛ

Финт дня. Техника Фернандеша в замедленной съемке

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"Локомотив" в Твиттере опубликовал ролик с тренировки команды в рамках учебно-тренировочного сбора в Марбелье. На видео полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш демонстрирует технику владения мячом в замедленной съемке.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

ногой в мяч попал... фантастиш кантри... Автор во двор выгляни там молодые пацаны тебе что-нибудь поинтересней покажут

21:25 15 января

Язва

Какая хорошая камера, которая так классно может снимать. Лучше показали бы крупным планом, как кошка молоко пьет или собака воду лакает. Это было более познавательно.

21:20 15 января

knyaz boltconskiy

Месси курит в сторонке...

20:50 15 января

rotor23

И чего здесь особенного????

20:29 15 января