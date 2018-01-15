Финт дня. Техника Фернандеша в замедленной съемке

"Локомотив" в Твиттере опубликовал ролик с тренировки команды в рамках учебно-тренировочного сбора в Марбелье. На видео полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш демонстрирует технику владения мячом в замедленной съемке.
#SlowMo сегодняшнего дня – крутейший финт @mfernandes1818! Улыбка Юрия Батуренко – лучшая реакция 😀 #РЖДТренировочныеСборы продолжаются! #dia4 pic.twitter.com/AAtPsRwku8– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 15 января 2018 г.
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
ногой в мяч попал... фантастиш кантри... Автор во двор выгляни там молодые пацаны тебе что-нибудь поинтересней покажут
21:25 15 января
Язва
Какая хорошая камера, которая так классно может снимать. Лучше показали бы крупным планом, как кошка молоко пьет или собака воду лакает. Это было более познавательно.
21:20 15 января
knyaz boltconskiy
Месси курит в сторонке...
20:50 15 января
rotor23
И чего здесь особенного????
20:29 15 января