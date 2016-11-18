Финский центр по этике в спорте: "Мы расстроены дисквалификацией Еременко, но рады, что система работает"

Генеральный секретарь Финского центра по этике в спорте Харри Сювясалми считает, что УЕФА хорошо обдумал решение о дисквалификации футболиста сборной Финляндии и московского ЦСКА Романа Еременко. Ранее игрок был дисквалифицирован на два года.

– Сложно давать какие-то комментарии, когда не знаешь, о чем шла речь во время расследования, – приводит Helsingin Sanomat слова Сювясалми. – Однако тот факт, что УЕФА так долго тянул с окончательным вердиктом, наталкивает на мысль, что это решение было хорошо обдумано. Конечно, мы расстроены дисквалификацией, однако в то же время и довольны, потому что этот случай показал, что система работает.