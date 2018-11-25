"Финиш в топ-3". Защитник "Ростова" назвал максимальную задачу на сезон

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон после матча 15-го тура чемпионата России против "Зенита"​ (2:0) выразил недовольство тем, что команда дважды пропустила при небольшом количестве ударов соперника. Также он огласил задачу команды на сезон.

– "Ростов"– одна из наименее пропускающих команд Европы. Что произошло сегодня?

– Три удара и два гола. Это случается в футболе.

– Вы играли против Артема Дзюбы. Чувствовалось, что он травмирован?

– Я не знал об этом. Он сильный футболист и всегда играет хорошо. "Зенит"– прекрасная команда, которая усердно работает.

– Есть вопросы к судье?

– Нет.

– Какая максимальная задача команды на сезон?

– Финиш в топ-3. Для этого нужно выигрывать матчи вроде сегодняшнего, больше атаковать. Мы проиграли, но это футбол. (Артем Рябовол)