Филипп Уремович: "После Тулы и Кубка в "Рубине" хорошее настроение"

Защитник "Рубина" Филипп Уремович рассказал о подготовке к матчу с "Крыльями Советов", отметив, что предстоит тяжелая встреча. По его словам, казанцы находят свою игру и находятся в хорошем расположении духа.

– У нас хорошее настроение. Мы взяли очень тяжелое очко в Туле, потом победили в Кубке. Все отлично. Да, Самара находится низко в таблице, но это будет тяжелый матч.

В Туле мы начали плохо, но в концовке показали характер. Мы находим свою игру.

– Что можете сказать о "Крыльях"?

– Это хорошая оборонительная команда. Они приедут к нам за очками. Мы просто должны показать что процентов. (Артур Еникеев).