Филипп Будковский: "Рад, что вновь выступаю за "Анжи"

Нападающий "Анжи" Филипп Будковский рассказал о своем переходе в махачкалинский клуб. 25-летний футболист будет выступать за команду на правах аренды до конца нынешнего сезона.

- Я многих знаю, приятно было вернуться, - цитирует пресс-служба "Анжи" Будковского. - Мы друг друга были рады видеть. Поэтому я рад, что вновь в "Анжи". Это уже последний сбор. Думаю, что с каждым днем теперь будет все легче и легче. Ребята подойдут к чемпионату в хороших кондициях.

Поначалу в Бельгии было все нормально. Затем сменился тренер, и мы не нашли общего языка. Три месяца вообще не играл. Футболисту нужна игровая практика. Поступило предложение от "Анжи", очень приятно вернуться в команду, в которой уже был.