Филипп Будковский: "Еду на сборы с "Шахтером"

Нападающий "Анжи" Филипп Будковский сообщил, что начнет подготовку к весенней части сезона вместе с "Шахтером". Украинец выступал в составе махачкалинской команды на правах аренды. За "Анжи" он сыграл в 19 матчах, в которых забил пять мячей. Ранее сообщалось об интересе к Будковскому со стороны "Уфы".

12 января "Шахтер" выйдет из отпуска, после чего у команды запланирован медосмотр в Киеве. 14 января "горняки" отправятся на первй сбор в Испанию.

- С "Анжи" в итоге на сборы не поехал, - приводит matchday.ua слова Будковского. - На день приехал в Москву, но мне позвонили и сказали возвращаться в Киев, чтобы ехать на сборы с "Шахтером".