13:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Филипп Будковский: "Анжи" постарается навязать "Спартаку" борьбу"

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Нападающий "Анжи" Филипп Будковский перед домашней игрой 5-го тура премьер-лиги против "Спартака" отметил, что смена тренера сказалась на настрое красно-белых. Для Массимо Карреры это будет четвертая игра в качестве наставника "Спартака" и вторая – в качестве главного тренера команды.

– Команда хорошо провела предыдущий матч, так что атмосфера в коллективе позитивная, – приводит "Спорт день за днем" слова Будковского. – Готовились к красно-белым, разобрали их действия. Надеюсь, будет положительный для нас результат. У "Спартака" сменился тренер, что, наверное, сказалось на настрое ребят. Надо учитывать этот момент, ведь команда соперника набирает ход, выигрывает. Постараемся навязать москвичам борьбу.

Трансляция матча "Анжи" – "Спартак"

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/articles/napadayushhij-anzhi-filipp-budkovskij-postaraemsya-navyazat-krasno-belym-borbu

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Зачем? Не надо.

13:33

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