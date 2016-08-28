Филипп Будковский: "Анжи" постарается навязать "Спартаку" борьбу"

Нападающий "Анжи" Филипп Будковский перед домашней игрой 5-го тура премьер-лиги против "Спартака" отметил, что смена тренера сказалась на настрое красно-белых. Для Массимо Карреры это будет четвертая игра в качестве наставника "Спартака" и вторая – в качестве главного тренера команды.

– Команда хорошо провела предыдущий матч, так что атмосфера в коллективе позитивная, – приводит "Спорт день за днем" слова Будковского. – Готовились к красно-белым, разобрали их действия. Надеюсь, будет положительный для нас результат. У "Спартака" сменился тренер, что, наверное, сказалось на настрое ребят. Надо учитывать этот момент, ведь команда соперника набирает ход, выигрывает. Постараемся навязать москвичам борьбу.

Трансляция матча "Анжи" – "Спартак"