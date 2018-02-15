Филипе Сампайю: "Такие длительные зимние сборы мне в новинку"

Бразильский защитник "Ахмата" Филипе Сампайю рассказал о работе на зимних сборах. По словам игрока обороны, он никогда раньше не был на таких долгих сборах.

- Такие длительные зимние сборы мне в новинку, - цитирует пресс-служба "Ахмата" Сампайю. - В Португалии, где я играл до перехода в "Ахмат", нет длинного перерыва в чемпионате зимой. Это непривычно, но и хорошо – зимой в России холодно для игры в футбол – и для игроков, и для болельщиков. Жаль только, пауза наступила в тот момент, когда мы набрали ход. Нагрузки на тренировках приличные, но справляемся.

В одном из товарищеских матчей мне сделали подкат сзади, удар пришелся по ахиллу. А на следующий день на тренировке в стыке снова попали туда же. Взяли паузу в работе из-за этого, чтобы спал отёк. Теперь уже должен начать работать в общей группе.