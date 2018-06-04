Филип Уремович: "Надеюсь, что помогу "Рубину" показать самые высокие результаты"

Новичок "Рубина" защитник Филип Уремович поделился эмоциями от своего перехода, а также рассказал о своих целях в новом клубе. 21-летний хорват подписал с "Рубином" 4-летний контракт.

– Это большой шаг для меня не только в карьере, но и в жизни, – цитирует Уремовича официальный сайт "Рубина". – Надеюсь, что помогу "Рубину" показать самые высокие результаты. Верю, что можем бороться за чемпионство, почему нет. Хочу как можно быстрее закрепиться в составе, адаптироваться не только на поле, но и в бытовом плане.

– Вы советовались с кем-то по поводу перехода? В "Рубине" до вас уже играли хорватские футболисты.

– Долгое время мы держали этот переход в секрете, поэтому я его почти ни с кем не обсуждал. Тем более, мне очень хорошо помогает адаптироваться мой друг Томислав Дуймович, который много лет выступал в РФПЛ. Так что никаких проблем