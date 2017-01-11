Фильцов, Фримпонг и Шешуков проведут первый сбор с дублем "Арсенала"

Дубль тульского "Арсенала" начал подготовку к весенней части сезона, сообщается на официальном сайте команды. До 24 января команда будет тренироваться в поселке Косая Гора, после чего проведет два учебно-тренировочных сбора в Турции – с 28 января по 10 февраля и с 14 по 26 февраля.

Вместе с молодежной командой сборы на Косой Горе проведут игроки главной команды – вратари Александр Фильцов, Роман Герус, защитники Игорь Калешин, Лукаш Тесак, Александр Горбатюк, Дмитрий Айдов, полузащитники Андрей Горбанец, Эммануэль Фримпонг, Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов, нападающие Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин и Хызыр Аппаев.